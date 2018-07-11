Чтобы избежать беды. В области продолжается пожароопасный сезон. Каждую неделю в регионе фиксируют новые масштабные возгорания. Горят дома и промышленные объекты. Под угрозой леса. Как избежать пожаров, мы поговорим с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Павлом Васиным.
Чтобы избежать беды. В области продолжается пожароопасный сезон. Каждую неделю в регионе фиксируют новые масштабные возгорания. Горят дома и промышленные объекты. Под угрозой леса. Как избежать пожаров, мы поговорим с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Павлом Васиным.