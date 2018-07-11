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<a href="http://33live.ru/novosti/11-07-2018-mozhno-li-obojtis-bez-pozharov.html" target="_blank">Можно ли обойтись без пожаров?</a> - Чтобы избежать беды. В области продолжается пожароопасный сезон. Каждую неделю в регионе фиксируют новые масштабные возгорания. Горят дома и промышленные объекты. Под угрозой леса. Как избежать пожаров, мы поговорим с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Павлом Васиным.