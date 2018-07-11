Возбуждено уголовное дело по нарушению требований охраны труда

Возбуждено уголовное дело по нарушению требований охраны трудаВ Муроме на производстве произошел несчастный случай. Столяру при работе на станке оторвало три пальца на левой руке.Это произошло из-за того, что на фуганке циркулярной стационарной пилы не было защитного устройства. В результате проверки на производстве обнаружено много нарушении требований ГОСТ к деревообрабатывающему оборудованию.По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». На текущий момент ход расследования указанного уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.