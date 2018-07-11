Возбуждено уголовное дело по нарушению требований охраны труда
Возбуждено уголовное дело по нарушению требований охраны труда
В Муроме на производстве произошел несчастный случай. Столяру при работе на станке оторвало три пальца на левой руке.
Это произошло из-за того, что на фуганке циркулярной стационарной пилы не было защитного устройства. В результате проверки на производстве обнаружено много нарушении требований ГОСТ к деревообрабатывающему оборудованию.
По данному происшествию было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». На текущий момент ход расследования указанного уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.