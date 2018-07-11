Муж беременной, погибшей в Москве под колесами BMW экс-сотрудника Синергии Михаила Исаханова, Евгений Львов написал обращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Трагедия произошла 18 июня. Супруга Евгения Наталья находилась на девятом месяце беременности. В ДТП также пострадала еще одна женщина.

Муж беременной женщины, погибшей в Москве под колесами BMW экс-сотрудника "Синергии" Михаила Исаханова, Евгений Львов написал обращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Трагедия произошла 18 июня. Супруга Евгения Наталья находилась на девятом месяце беременности. В ДТП также пострадала еще одна женщина.Как отмечает РИА Новости, муж погибшей просит Юрия Чайку взять под контроль расследование данного дела. "В сложившейся ситуации надеюсь только на вас и Генеральную прокуратуру", — написал он.Кроме того, мужчина записал видеообращение, в котором отметил, что в расследовании дела, по его мнению, есть ряд нарушений. Евгений хочет рассказать о них прокуратуре, поскольку боится, что виновный не понесет заслуженного наказания. Как утверждает муж погибшей девушки, следствие ведется халатно.Ранее было установлено, что виновник смертельного ДТП — Михаил Исаханов работает в университете "Синергия". После трагедии он был оттуда уволен. В настоящее время Исаханов задержан.