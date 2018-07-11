Сотрудники ОМОН спасли мужчину, который пытался переплыть Неву, и доставили его к пристани у Кунсткамеры

Сотрудники ОМОН спасли мужчину, который пытался переплыть Неву, и доставили его к пристани у Кунсткамеры.Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росгвардии.Инцидент в северной столице произошел в районе Дворцового моста, где патрулирующие Неву бойцы моторизованной роты на катерах ОМОН заметили тонущего человека, который из последних сил держался на поверхности воды и звал на помощь.Сотрудники ОМОН оперативно подплыли к нему, подняли на борт и доставили к пристани у Кунсткамеры, где передали медикам.Выяснилось, что 30-летний мужчина решил переплыть от Дворцовой набережной к Васильевскому острову Неву, но не рассчитал свои силы.В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.