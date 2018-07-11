Жизнь мексиканского министра общественной безопасности штата Нижняя Калифорния в Мексике Херардо Сосы Олачеа оказалась в опасности. Во дворе его дома в городе Текате приземлился дрон, с двумя привязанными гранатами.

Жизнь мексиканского министра общественной безопасности штата Нижняя Калифорния в Мексике Херардо Сосы Олачеа оказалась в опасности. Во дворе его дома в городе Текате приземлился дрон, с двумя привязанными гранатами.Попытка покушения на министра оказалась неудачной, сообщает РИА Новости. Гранаты не сработали. Впрочем, сам министр не слишком часто появляется в этом доме, так как постоянно в городе Мехикали.Покушение на министра в правоохранительных органах связали с ведущейся властями штата кампании по борьбе с оргпреступностью.