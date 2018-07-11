Повысить мужскую силу можно безо всяких медикаментов, выяснили ученые. Улучшить потенцию удастся с помощью вполне доступного продукта.

Повысить мужскую силу можно безо всяких медикаментов,выяснили ученые. Улучшить потенцию удастся с помощью вполне доступного продукта.Более 100 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет приняли участи висследовании, проведенном специалистами из университета Ровира и Вирхилий вИспании. Одна группа добровольцев питалась как обычно, другой же в рациондобавили орехи.Рецепт оказался прост: 60 граммов миндаля, фундука и грецкихорехов, как выяснилось, творят чудеса. Потенция у сидевших на ореховой диетемужчин значительно улучшилась. Кроме того, возросло количество сперматозоидов.Как выяснили исследователи, благотворное воздействие намужское здоровье оказывают содержащиеся в орехах микроэлементы. Это, в первуюочередь, Омега-3 жирные кислоты, витамины С и Е, селен, цинк и фолиеваякислота, сообщает со ссылкой на Business Insider.Ранее Dni.Ru писали об опасностикуриного мяса для мужского здоровья. По данным медиков, при разведении нафермах курам дают женские гормоны. Препараты накапливаются в филе, что позженеблагоприятно отражается на способностях употребляющих его мужчин. Женщинамподобная пища и вовсе грозит бесплодием.А вот полезные для мужского здоровья продукты – в основном, растительного происхождения. Исключение составляют яйца – это настоящая кладовая питательных веществ. Увеличат мужскую силу также сельдерей, свекла, имбирь и тыквенные семечки.