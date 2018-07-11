Звезда сериала Воронины попала в смертельную переделку на борту самолета. Екатерина Волкова призналась, что ситуация была настолько жуткой, что она уже похоронила себя.

Звезда сериала "Воронины"попала в смертельную переделку на борту самолета. Екатерина Волкова призналась,что ситуация была настолько жуткой, что она уже похоронила себя.Актриса на отсутствиеработы не жалуется, она очень востребована. По словам Екатерины, на гастроли она"мотается" постоянно. Иногда – даже рискуя собственной жизнью.Каждая поездка для нее —проверка на прочность. Волкова рассказала об одном из таких случаев, который чутьне стал для их семьи роковым. Она чудом осталась в живых, возвращались сгастролей из Петропавловска-Кам­чатского."Когда ехали в аэропорт,видели, что деревья клонятся к земле – такой был ветер. Мы думали, рейс отменят…Тут нам говорят: момент для взлета подходящий, ураган ушел… Взлетели… Почтисразу нас бросило вниз, к земле, потом самолет взмыл вверх, за облака. Так насболтало 40 минут", – цитирует звезду "Ворониных" "7Дней". Оказывается, жуткийураган вернулся, и самолет как раз попал его эпицентр.По признанию Екатерины,она думала, что это последние минуты ее жизни. Ее не покидали мысли о ребенке иипотеке на жилье. При этом она вспомнила, что застрахована и даже если с нейпроизойдет несчастье, банк не оставит мужа Андрея и дочь Лизу на улице, закрывдолг. "В общем, мы себя уже похоронили… А потом самолет выровнялся. Я сходила страпа, кажется, наполовину седая… Но счастливая, что жива", – рассказала актриса.Ранее ЕкатеринаВолкова откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. Она призналась, чтоиногда Андрей Карпов уделяет ей куда меньше внимания, чем другим женщинам.В частности, когда мужчина принимал участие в шоу "Танцы со звездами",своим партнершам по проекту он посвящал больше времени, чем супруге. Вместе стем, актриса призналась, что понимает мужа: работа прежде всего.