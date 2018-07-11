Андрея Малахова сняли вместе с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Самым смачным получился кадр, где телеведущий глазами залез в декольте бизнес-леди.

Андрея Малахова сняли вместе с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Самым смачным получился кадр, где телеведущий глазами залез в декольте бизнес-леди.В конце мая представители отечественного шоу-бизнеса повеселились на юбилеефэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер – ей исполнилось 60 лет. Отметим, что с бизнес-леди российские звезды не только дружат, но и много лет сотрудничают. Например, телеведущий Андрей Малахов. Фотографией с одной из деловых встреч с Аллой шоумен и поделился с общественностью.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Малахов опубликовал снимок, где снят с Вербер за столиком. Причем глаза Андрея устремлены на грудь Аллы. А вот сама деловая женщина смотрит в объектив. "Деловая встреча с @verberalla завершилась тем, что начали отмечать день рождения @dashabazaar_ru и показывать друг другу секретики..." – подписал публикацию Малахов.Хэштегами телеведущий указал свое ставшее традиционным высказывание "Наташа, прости" (обращение к супруге Наталье Шкулевой), а также "#полныйфэшн" и "#цветнастроениясиний". Комментаторы оценили чувство юмора Андрея Малахова. "Мило)", "Деловая встреча завершилась обсуждением нижнего белья 😁", "Хорошая отмазка, застукали". "Взгляд в декольте 😍", "Бедная Наташа!!!", "Больше заняться не чем видимо, как тереться о бабку.." – высказались подписчики.