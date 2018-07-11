Внук легендарного политика запомнился безуспешными попытками попасть в Госдуму. Также он судился из-за неправомерного, по его словам, использования образа деда.
Внук легендарного политика запомнился безуспешными попытками попасть в Госдуму. Также он судился из-за неправомерного, по его словам, использования образа деда.
Внук генсека
ЦК КПСС Леонида Брежнева скончался в Крыму, сообщает со ссылкой на его знакомого Сергея
Менделеева. "Страшная новость из Крыма – ушел мой друг и товарищ Андрей
Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью", -
написал он в Facebook. По словам председателя регионального отделения партии
"Родина" Константина Кнырика, причина смерти – инфаркт.
Как
напоминает , Андрей родился в 1961-м году в Москве. В 1990-х
годах он выдвигался в вице-мэры Москвы
от ЛДПР. Через несколько лет вступил в КПРФ. Однако в 2014 году был избран
первым секретарем центрального комитета "Коммунистической партии социальной
справедливости" (ЦК КПСС). Также Брежнев несколько раз выдвигался кандидатом в
Госдуму.
Отметим, что
в марте 2018 года внук генсека проиграл суд в Новосибирске, где коллегия по
гражданским делам рассматривала его жалобу. Он требовал взыскать с местной
компании компенсацию морального вреда из-за того, что фирма украсила торговый
центр изображением легендарного деда. Брежнев указывал на недопустимость
использования фотографии с целью обогащения без его согласия.