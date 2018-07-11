Внук легендарного политика запомнился безуспешными попытками попасть в Госдуму. Также он судился из-за неправомерного, по его словам, использования образа деда.

Внук легендарного политика запомнился безуспешными попытками попасть в Госдуму. Также он судился из-за неправомерного, по его словам, использования образа деда.Внук генсекаЦК КПСС Леонида Брежнева скончался в Крыму, сообщает со ссылкой на его знакомого СергеяМенделеева. "Страшная новость из Крыма – ушел мой друг и товарищ АндрейБрежнев. Было столько планов, столько всего пережито… для меня было честью", -написал он в Facebook. По словам председателя регионального отделения партии"Родина" Константина Кнырика, причина смерти – инфаркт.Какнапоминает , Андрей родился в 1961-м году в Москве. В 1990-хгодах он выдвигался в вице-мэры Москвыот ЛДПР. Через несколько лет вступил в КПРФ. Однако в 2014 году был избранпервым секретарем центрального комитета "Коммунистической партии социальнойсправедливости" (ЦК КПСС). Также Брежнев несколько раз выдвигался кандидатом вГосдуму.Отметим, чтов марте 2018 года внук генсека проиграл суд в Новосибирске, где коллегия погражданским делам рассматривала его жалобу. Он требовал взыскать с местнойкомпании компенсацию морального вреда из-за того, что фирма украсила торговыйцентр изображением легендарного деда. Брежнев указывал на недопустимостьиспользования фотографии с целью обогащения без его согласия.