Страшный инцидент произошел с жительницей
Великобритании, 33-летней Рейчел Бофой. Во время торжеств ее платье воспламенилось.
Страшный инцидент произошел с жительницей
Великобритании, 33-летней Рейчел Бофой. Во время торжеств ее платье воспламенилось.
Пламя
охватило низ ее наряда. Женщина сразу начала паниковать, ведь во время ЧП она
держала на руках свою маленькую дочь и не понимала, что делать. Жених Пол
предложил потушить платье пивом, а мать хотела скатить Рейчел с холма. К
счастью, невеста самостоятельно сумела сбить пламя.
Рейчел абсолютно
не пострадала, а вот наряд оказался испорчен безвозвратно, передает Daily Mail.
Она считает, что причиной происшествия стали бенгальские огни.