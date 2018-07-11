Страшный инцидент произошел с жительницей Великобритании, 33-летней Рейчел Бофой. Во время торжеств ее платье воспламенилось.

Страшный инцидент произошел с жительницейВеликобритании, 33-летней Рейчел Бофой. Во время торжеств ее платье воспламенилось.Пламяохватило низ ее наряда. Женщина сразу начала паниковать, ведь во время ЧП онадержала на руках свою маленькую дочь и не понимала, что делать. Жених Полпредложил потушить платье пивом, а мать хотела скатить Рейчел с холма. Ксчастью, невеста самостоятельно сумела сбить пламя.Рейчел абсолютноне пострадала, а вот наряд оказался испорчен безвозвратно, передает Daily Mail.Она считает, что причиной происшествия стали бенгальские огни.