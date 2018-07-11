Продолжают борьбу со стихийными рынками. Представители горадминистрации совместно с правоохранителями вышли в очередной рейд по незаконным торговым точкам Владимира. В этот раз они отправились в Ленинский район. Удалось ли выявить нарушителей и что ждёт тех, кто не хочет торговать по закону? Узнала Маргарита Махрова.

Продолжают борьбу со стихийными рынками. Представители горадминистрации совместно с правоохранителями вышли в очередной рейд по незаконным торговым точкам Владимира. В этот раз они отправились в Ленинский район. Удалось ли выявить нарушителей и что ждёт тех, кто не хочет торговать по закону? Узнала Маргарита Махрова.