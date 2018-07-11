Рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы, в которую в том числе входят независимые эксперты, на заседании в среду утвердила перечень таких участков. В обсуждении принимали участие представители всех политических партий, в том числе движения в защиту прав избирателей Голос.

Рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы, в которую в том числе входят независимые эксперты, на заседании в среду утвердила перечень таких участков. В обсуждении принимали участие представители всех политических партий, в том числе движения в защиту прав избирателей "Голос".Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, рабочая группа рекомендовала этот перечень из 209 участков принять на заседании Мосгоризбиркома 12 июля. По словам члена рабочей группы, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова, организация загородных участков даст избирателям больше возможностей для реализации своих прав. "Самое главное — дать возможность всем желающим проголосовать", — подчеркнул он.На выборах мэра Москвы 9 сентября будет организовано 209 избирательных участков: 183 — в Московской области, 16 — в Калужской и по пять — во Владимирской и Тульской областях. Всего от граждан поступило более 18 тыс. предложений по размещению мест голосования за пределами столицы.Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.