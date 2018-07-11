На английском Уимблдоне, третьем в сезоне турнире теннисного Большого шлема, определился первый полуфиналист в мужском одиночном разряде. Им стал серб Новак Джокович, который побеждал в пригороде Лондона в 2011, 2014 и 2015 годах.

На английском Уимблдоне, третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", определился первый полуфиналист в мужском одиночном разряде. Им стал серб Новак Джокович, который побеждал в пригороде Лондона в 2011, 2014 и 2015 годах.Джокович, который постепенно возвращается в теннисную элиту, "посеян" на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба под номером №12. Его соперником по 1/4 финала был японец Кей Нисикори ("посев" №24). Сербский теннисист победил в четырех партиях – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.