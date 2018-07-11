Прославленная балерина Анастасия Волочкова хвастается новым подарком – перстнем неприличных размеров. Ювелиры утверждают, что кольцо танцовщицы стоит баснословных денег.

Прославленная балерина Анастасия Волочкова хвастается новымподарком – перстнем неприличных размеров. Ювелиры утверждают, что кольцо танцовщицыстоит баснословных денег.Анастасия не скрывает новый любовник ее очень балует. Последнийего подарок – это кольцо с сапфиром в 70 карат, обрамленным россыпью бриллиантов.По словам балерины ее новое украшение стоит около миллиона долларов или более 60миллионов рублей."Я – счастливый человек, меня окружают лучшие мужчины –заявила Волочкова – И сейчас рядом со мной очень хороший человек. В день победыроссийской сборной по футболу над испанцами он подарил мне шикарное кольцо, скоторым я теперь не расстаюсь".Отметим, что имя нового избранника Анастасия тщательноскрывает, как, впрочем, и его лицо. Однако то и дело нервирует завистников рассказываяо дорогостоящих подарках от нового кавалера в соцсетях. Загадочный избранникблондинки несколько недель назад вручил ей кольцо с турмалином Параиба ибриллиантами, а также породистого коня, на котором, как заявляет сама Настя, то ли снимался, то ли нет сам Антонио Бандерас.Танцовщица млеет от счастья, ведь у артистки практическине осталось украшений. В 2013 году звезду балета ограбили. Звезду просто как липку ободрали. "Преступники вынесли два сейфа с драгоценностямии деньги. Часть украшений полиция потом нашла, но, к сожалению, самые ценныекольца так и не были найдены", – цитирует Волочкову сайт "Комсомольскаяправда".Известный ювелир Андрей Ананов рассмотрел фотографии ивидеозаписи, на которых Анастасия демонстрирует шикарный перстень. По словамэксперта, камень относится к третьей группе по чистоте и его стоимостьсоставляет порядка 10 тысяч долларов за карат, то есть минимум 700 – 800 тысячдолларов, а то и больше – около миллиона долларов.