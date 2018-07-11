Прославленная балерина Анастасия Волочкова хвастается новым
подарком – перстнем неприличных размеров. Ювелиры утверждают, что кольцо танцовщицы
стоит баснословных денег.
Прославленная балерина Анастасия Волочкова хвастается новым
подарком – перстнем неприличных размеров. Ювелиры утверждают, что кольцо танцовщицы
стоит баснословных денег.
Анастасия не скрывает новый любовник ее очень балует. Последний
его подарок – это кольцо с сапфиром в 70 карат, обрамленным россыпью бриллиантов.
По словам балерины ее новое украшение стоит около миллиона долларов или более 60
миллионов рублей.
"Я – счастливый человек, меня окружают лучшие мужчины –
заявила Волочкова – И сейчас рядом со мной очень хороший человек. В день победы
российской сборной по футболу над испанцами он подарил мне шикарное кольцо, с
которым я теперь не расстаюсь".
Отметим, что имя нового избранника Анастасия тщательно
скрывает, как, впрочем, и его лицо. Однако то и дело нервирует завистников рассказывая
о дорогостоящих подарках от нового кавалера в соцсетях. Загадочный избранник
блондинки несколько недель назад вручил ей кольцо с турмалином Параиба и
бриллиантами, а также породистого коня, на котором, как заявляет сама Настя, то ли снимался, то ли нет сам Антонио Бандерас.
Танцовщица млеет от счастья, ведь у артистки практически
не осталось украшений. В 2013 году звезду балета ограбили. Звезду просто как липку ободрали. "Преступники вынесли два сейфа с драгоценностями
и деньги. Часть украшений полиция потом нашла, но, к сожалению, самые ценные
кольца так и не были найдены", – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская
правда".
Известный ювелир Андрей Ананов рассмотрел фотографии и
видеозаписи, на которых Анастасия демонстрирует шикарный перстень. По словам
эксперта, камень относится к третьей группе по чистоте и его стоимость
составляет порядка 10 тысяч долларов за карат, то есть минимум 700 – 800 тысяч
долларов, а то и больше – около миллиона долларов.