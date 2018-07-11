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<a href="http://33live.ru/novosti/11-07-2018-opel-polnostyu-izmenit-dizajn-svoix-avtomobilej.html" target="_blank">Opel полностью изменит дизайн своих автомобилей</a> - Компания Opel собирается коренным образом изменить дизайн своей модельной линейки. Таким способом немцы хотят отметить переход под крыло французской группы PSA и полностью порвать с прошлым, связанным с концерном GM. Первые наметки будущей стилистики уже продемонстрированы.