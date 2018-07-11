Ведущий долго думал на что можно потрать деньги с золотой карты

Ведущий долго думал на что можно потрать деньги с золотой карты10 июля на телеканале «Пятница» вышла передача «Орел и Решка. Ярославль и Кострома». Ее ведущие Клава Кока и Илья Соболев посетили два города Золотого кольца России, чтобы показать стране их достопримечательности.Обладателем золотой карты стал Илья, и он пообещал показать самое дорогое, что есть в городах.Свое путешествие ведущие начали с Ярославля. Клава Кока, например, отправилась на Стрелку – место, с которого исторически начинается город. А вот нахваленные ярославские пончики ведущей не понравились.На второй день путешествия Илья Соболев решил покорить Кострому. Он отправился на Большую Костромскую Льняную Мануфактуру, чтобы изготовить рубаху. Ведущему показали производство, объяснили, как происходит обработка льна, как идет создание льняного полотна. Гуляя по территории мануфактуры, он представлял себя ее владельцем, Третьяковым. Рубашка, которую в итоге получил Илья, обошлась ему в 200 долларов. Кроме того, он посеял лен, который затем тоже станет предметом одежды или интерьера.Попробовал ведущий и костромской экстрим. Он отправился в Шувалово, где три часа катался по бездорожью на квадроцикле. Это обошлось ему в 238 долларов. К сожалению, на этом приключения в Костроме закончились.Бутылка со стодолларовой купюрой, которую прячут в конце передачи, досталась Ярославлю.