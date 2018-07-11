Эвелина Бледанс рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней и ее сыном Семеном, страдающим синдромом Дауна. По словам актрисы, когда она с мальчиком подошла, представилась и попросила сфотографироваться с Константином Хабенским, тот ей отказал.

Эвелина Бледанс рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней и ее сыном Семеном, страдающим синдромом Дауна. По словам актрисы, когда она с мальчиком подошла, представилась и попросила сфотографироваться с Константином Хабенским, тот ей отказал.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Семеном. В настоящее время актриса с младшим наследником отдыхает в "Артеке". В подписи к снимку артистка в подробностях рассказала о неприятном инциденте."Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но.... мы с Семиком получили категорический отказ🙅‍♂️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Бледанс. Актриса уточнила, что они живут в "маленьком, закрытом отеле", и она представилась актеру, а также что снимок специально для ее страдающего синдромом Дауна сына . Но ничего не помогло."Наверное только я дура никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию 🤗После этого поста мы уже наверное никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим...." – объяснила оскорбленная в лучших чувствах Эвелина.Далее актриса объяснила свою обиду. "Личное пространство – да! Фотогафии с толпой – сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться – нет!!!!! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут.... Простите Константин Юрьевич, не поняла..." – завершила свой разгромный пост актриса.В комментариях к рассказу поклонники попытались успокоить Бледанс и оправдать Хабенского. "Может быть человек не в духе был или плохо себя чувствовал... На нет и суда нет... Лучше фотаться с забавными животными, они всегда ЗА", "Эляяяя, вы все правильно написали. Позажирались все ! А Сёма, может быть не приятен , только дурачкам. Не вздумайте сеять в себе сомнения. Вы Богиня ;) Во всех смыслах , этого слова 😁❤️💋", "Странно, ведь еще Никто не отменял человеческих качеств. Очень жаль. Эвелина, но он не мог Вас "не узнать". Хочется надеяться, что у него на это были веские причины. А если нет, то Бог ему судья", "У Хабенского под крылом столько этих особенных детей, которым он жизни спасает! А тут Семик, да, солнечный ребенок, но у этого ребенка в жизни есть всё! И мама любящая и игрушки и путешествия, не думаю что его отказ так сильно травмирует Семёна", "Простите, у каждого свое, я бы точно не стало такое публиковать. Иногда свои обиды и амбиции лучше на публику не показывать. Ну не захотел сфотографироваться человек. Это его право 😉" – высказались пользователи Сети. Пока сам Константин Хабенский никак не прокомментировал ситуацию.