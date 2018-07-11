Недостаток дневного света обостряет психические заболевания. Об опасности затяжной пасмурной погоды рассказали американские ученые.

Недостаток дневного света обостряет психические заболевания.Об опасности затяжной пасмурной погоды рассказали американские ученые.Обсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР, наиболеераспространено в странах, расположенных в высоких широтах. Там в течение годабольше пасмурных дней и меньше солнечных лучей.Это психическое заболевание, при котором у больных возникаютнавязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии). Избавиться от них пациентыпытаются с помощью повторяющихся ритуальных действий – компульсии.Ученые Бингемтонского университета в США проанализировалиданные о распространении ОКР в различных регионах. Они установили, что всеверных широтах меньшее количество солнечного света приводит к рассогласованиюциркадных ритмов и суточного цикла. Это не только обостряет симптомы ОКР у ужебольных людей, но и увеличивает риск развития заболевания у здоровых.Больные с ОКР испытывают трудности с засыпанием и дольшеспят, чтобы компенсировать потерянные часы сна. А запаздывающие циркадные ритмыобостряют течение заболевания. Ученые надеются, что их исследования помогут вразработке методики лечения болезни, пишет EurekAlert!.