Недостаток дневного света обостряет психические заболевания.
Об опасности затяжной пасмурной погоды рассказали американские ученые.
Недостаток дневного света обостряет психические заболевания.
Об опасности затяжной пасмурной погоды рассказали американские ученые.
Обсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР, наиболее
распространено в странах, расположенных в высоких широтах. Там в течение года
больше пасмурных дней и меньше солнечных лучей.
Это психическое заболевание, при котором у больных возникают
навязчивые, мешающие или пугающие мысли (обсессии). Избавиться от них пациенты
пытаются с помощью повторяющихся ритуальных действий – компульсии.
Ученые Бингемтонского университета в США проанализировали
данные о распространении ОКР в различных регионах. Они установили, что в
северных широтах меньшее количество солнечного света приводит к рассогласованию
циркадных ритмов и суточного цикла. Это не только обостряет симптомы ОКР у уже
больных людей, но и увеличивает риск развития заболевания у здоровых.
Больные с ОКР испытывают трудности с засыпанием и дольше
спят, чтобы компенсировать потерянные часы сна. А запаздывающие циркадные ритмы
обостряют течение заболевания. Ученые надеются, что их исследования помогут в
разработке методики лечения болезни, пишет EurekAlert!.