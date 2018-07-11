11.07.2018

2018-07-11 13:15:33

Петербуржец убил жену с 61-го удара

Суд

приговорил к восьми годам колонии строгого режима жителя Санкт-Петербурга за жестокое

убийство жены, сообщает . Больше года назад мужчина забил супругу до смерти.



По данным

следствия, пьяный злоумышленник нанес женщине не менее 60 ударов. Травмы внутренних органов привели к

смерти. Всего на трупе медики насчитали 101 повреждение.