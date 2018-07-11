Мы должны заставить лицемеров считаться с мнением наших избирателей, и мы это сделаем, мы здесь для этого, - заявил в эфире программы 60 минут руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы должны заставить лицемеров считаться с мнением наших избирателей, и мы это сделаем, мы здесь для этого", — заявил в эфире программы "60 минут" руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Он обратил внимание на выбор места проведения Парламентской ассамблее ОБСЕ: "Не случайно эта сессия проходит именно в Берлине. Именно сегодня здесь, в Берлине, мы обсуждаем европейскую безопасность. Это надо делать честно, непредвзято и без оскорблений в адрес российской делегации".Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний в связи с нарушением регламента при голосовании за антироссийские резолюции. "По регламенту, отсутствующий депутат должен надлежащим образом уведомить председателя ассамблеи, однако нам было заявлено, что были сделаны телефонные звонки и были уведомления почтовым голубем со стороны украинских коллег, которые не сочли для себя возможным присутствовать на заседании. В таких условиях российская делегация работать не будет. Демократия — это процедура, и когда она нарушается, мы считаем нелегитимным итоговую декларацию и принятые решения Парламентской ассамблеи", — отметил Петр Толстой."Есть ощущение очередного кризиса в отношениях внутри Парламентской ассамблеи, и не по нашей вине. Мы покинули зал заседания, не будем голосовать по итоговой декларации и не будем поддерживать руководство Парламентской ассамблеи, которая нарушает регламент при полном попустительстве зала. Не может быть двойных стандартов, не может быть двойных ценностей и не может быть такого явного презрения к демократической процедуре, какое сегодня продемонстрировал председатель Парламентской ассамблеи господин Церетели", — заключил вице-спикер Госдумы.