Известная писательница, которая в свое время
справилась с онкологией на четвертой стадии, в последние годы выполняет очень важную миссию.
Дарья Донцова занимается благотворительностью, помогая больным.
Известная писательница, которая в свое время
справилась с онкологией на четвертой стадии, в последние годы выполняет очень важную миссию.
Дарья Донцова занимается благотворительностью, помогая больным.
Жизнь звезды "иронического
детектива" насыщенна и разнообразна. Активности этой женщины можно
позавидовать. Книги, семья, собаки, телевидение… Недавно на канале "Спас" вышла
ее программа "Я очень хочу жить", посвященная онкобольным.
С этой бедой Донцова (писательница
болела раком груди – прим. ред.) столкнулась лицом к лицу сама. Поэтому теперь,
как никто другой знает, как помочь другим: добрым словом и делом. По сюжету передачи, герои
делятся опытом и мотивируют таких же, как они, не терять надежду и верить.
Кроме
того, Дарья Донцова, связана с Марфо-Мариинской обителью милосердия в Москве. В
частности, совместно они помогают особенным детям.
"У
нас много благотворительных программ. Одна из них – бесплатный детский садик
для малышей с ДЦП. Ведь чтобы ребенок с таким диагнозом мог научиться
самостоятельно есть, обслуживать себя, разговаривать, требуется очень много
усилий и денег. Не всякая семья способна позволить себе логопеда, массажиста,
реабилитолога. А в саду обители все бесплатно", – цитирует писательницу StarHit.ru.
Но,
как у каждого человека, у Донцовой есть свои недостатки. И знаменитость, не
скромничая, в них призналась. "Например, руководить и контролировать… Не
переношу грязные туалеты, которые частенько можно встретить в телестудиях. Но
зачем ныть? По дороге заезжаю в ресторан, а на съемках не пью воду. Могу
полетать на реактивной метле, но недолго", – поделилась писательница.