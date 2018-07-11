Известная писательница, которая в свое время справилась с онкологией на четвертой стадии, в последние годы выполняет очень важную миссию. Дарья Донцова занимается благотворительностью, помогая больным.

Известная писательница, которая в свое времясправилась с онкологией на четвертой стадии, в последние годы выполняет очень важную миссию.Дарья Донцова занимается благотворительностью, помогая больным.Жизнь звезды "ироническогодетектива" насыщенна и разнообразна. Активности этой женщины можнопозавидовать. Книги, семья, собаки, телевидение… Недавно на канале "Спас" вышлаее программа "Я очень хочу жить", посвященная онкобольным.С этой бедой Донцова (писательницаболела раком груди – прим. ред.) столкнулась лицом к лицу сама. Поэтому теперь,как никто другой знает, как помочь другим: добрым словом и делом. По сюжету передачи, героиделятся опытом и мотивируют таких же, как они, не терять надежду и верить.Крометого, Дарья Донцова, связана с Марфо-Мариинской обителью милосердия в Москве. Вчастности, совместно они помогают особенным детям."Унас много благотворительных программ. Одна из них – бесплатный детский садикдля малышей с ДЦП. Ведь чтобы ребенок с таким диагнозом мог научитьсясамостоятельно есть, обслуживать себя, разговаривать, требуется очень многоусилий и денег. Не всякая семья способна позволить себе логопеда, массажиста,реабилитолога. А в саду обители все бесплатно", – цитирует писательницу StarHit.ru.Но,как у каждого человека, у Донцовой есть свои недостатки. И знаменитость, нескромничая, в них призналась. "Например, руководить и контролировать… Непереношу грязные туалеты, которые частенько можно встретить в телестудиях. Нозачем ныть? По дороге заезжаю в ресторан, а на съемках не пью воду. Могуполетать на реактивной метле, но недолго", – поделилась писательница.