11.07.2018

2018-07-11 19:05:33

Под Тюменью пес растерзал четырехлетнего мальчика

Под Тюменью на маленького мальчика напала соседская собака. Животное вцепилось четырехлетнему ребенку в руку, передает .



Пес растерзал малыша до крови. Родители отбили мальчика у собаки и сами отвезти пострадавшего в больницу. Медики обработали травму и отпустили малыша домой. По словам медиков, раны не серьезные и заживут в скором времени без последствий для здоровья.