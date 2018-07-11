После расставания с женой Евгенией звезда Дома-2 Степан Меньщиков пообещал, что не оставит детей и всячески будет им помогать. В первую очередь бывший участник знаменитой телестройки намерен решить жилищный вопрос и сделать все, чтобы близкие забыли о съемных квартирах.

После расставания с женой Евгенией звезда "Дома-2" Степан Меньщиков пообещал, что не оставит детей и всячески будет им помогать. В первую очередь бывший участник знаменитой телестройки намерен решить жилищный вопрос и сделать все, чтобы близкие забыли о съемных квартирах.Несмотря на то, что у 41-летнего шоумена и его избранницы подрастают двое детей, супруги не сумели сохранить семью и разъехались. Однако Степан решил остаться в глазах бывшей возлюбленной достойным мужчиной, поэтому сейчас его главная цель – обеспечить родных крышей над головой."В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке, думаю, мне будет комфортно", – рассказала Евгения Меньщикова. Она добавила, что шоумен планирует купить несколько квартир: одну для себя, другую для семьи, передает СтарХит.Примечательно, что жилье будет оформлено не на Евгению, а на Степана, так как он является собственником. "Но это не имеет значение – главное, чтобы дети были обеспечены", – призналась вывшая супруга звезды телестройки.Более того, Меньщикова сообщила, что сейчас и она, и Степан снимают жилье. Однако скоро молодая мама будет жить рядом с бывшим мужем, ведь детям хочется постоянно общаться с папой. Теперь им не придется преодолевать большие расстояния, чтобы увидеться.Стоит отметить, что, по словам Меньщиковой, Степа в течение года звал ее и детей ближе к себе, но девушка отказывала. "Понятное дело, что дочка пока еще очень маленькая, поэтому со мной, а сын сможет чаще ночевать у него, и я не буду волноваться", – добавила Евгения.Также Меньщикова заверила, что спустя год они с бывшим мужем наладили хорошие отношения. При этом девушка все еще не намерена возвращаться к мужу. Сейчас все свободное время экс-участницы "Дома-2" занимает забота о детях и работа.