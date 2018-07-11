Сотрудники известного автомобильного концерна FIAT 15 июля начнут забастовку, связанную с переходом из мадридского Реала в туринский Ювентус Криштиану Роналду, сумма трансфера которого составила 100 млн евро. Как известно, Старой синьорой, как и заводами FIAT, владеет семья Аньелли.

Сотрудники известного автомобильного концерна FIAT 15 июля начнут забастовку, связанную с переходом из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду, сумма трансфера которого составила 100 млн евро. Как известно, "Старой синьорой", как и заводами FIAT, владеет семья Аньелли."Пока рабочие все больше и больше затягивают пояса, компания готова отдать такую сумму за одного футболиста. Это неприемлемо, когда сотрудники продолжают экономить на себе из-за маленьких зарплат или задержки выплат, а компания в это время тратит сотни миллионов на покупку игрока", — цитирует ТАСС заявление профсоюза.Забастовка сотрудников FIAT начнется 15 июля. Завершение ее планируется на 17 июля.