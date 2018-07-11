11 июля в Москве на стадионе Лужники состоится второй полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии. Телеканал Россия 1 и сайт Вести.Ru проведут прямую трансляцию этого матча. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

11 июля в Москве на стадионе "Лужники" состоится второй полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии. Телеканал "Россия 1" и сайт 33Live.RuRu проведут прямую трансляцию этого матча. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.10 июля был сыгран первый полуфинал, в котором французы оказались сильнее бельгийцев. Этот матч, прошедший в Санкт-Петербурге, также был показан на телеканале "Россия 1".Напомним, что сборная Хорватии в четвертьфинале обыграла хозяев турнира в серии послематчевых пенальти. Англичане на той же стадии плей-офф были сильнее шведской команды.Победитель матча Хорватия – Англия встретится в финале с французами. Решающий поединок состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени. Он также будет показан в прямом эфире на телеканале "Россия 1" и сайте 33Live.RuRu.