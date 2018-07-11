Хавбек московского Локомотива Дмитрий Тарасов с большой вероятностью продлит контракт с клубом. 31-летний бывший муж известной телеведущей Ольги Бузовой принципиально договорился о новом соглашении. Вопрос стоит только в сроках нового документа.

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов с большой вероятностью продлит контракт с клубом. 31-летний бывший муж известной телеведущей Ольги Бузовой принципиально договорился о новом соглашении. Вопрос стоит только в сроках нового документа.По данным футбольного отдела издания "Спорт-экспресс", новый контракт Тарасова будет заключен по схеме "1+1", то есть гарантированный игроку сезон и продление на второй год по итогам первого. Однако, инсайдеры в "Локо" сообщают, что руководство настаивает на однолетнем соглашении.Тарасов выступает в составе железнодорожников с 2010 года. В минувшем чемпионском для "Локомотива" сезоне полузащитник провел за команду 24 матча в чемпионате России, в которых забил 2 гола.