В правительство внесен законопроект, подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. Так, к 2024 году долю иностранного трафика в рунете планируют сократить до 5%.

В правительство внесен законопроект, подразумевающий ужесточение требований по информационной безопасности. Так, к 2024 году долю иностранного трафика в рунете планируют сократить до 5%.Сегодня больше половины интернет-трафика передается через серверы за рубежом. Сначала планировалось снизить долю сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные серверы до 10%, однако теперь этот показатель сократили вдвое.Ужесточение требований к внутреннему трафику рунета эксперты объяснили необходимостью повысить защищенность данных от хакерских атак, передает "Коммерсантъ". На иностранные сервера через шесть лет должна приходиться минимальная доля российского трафика, говорится в документе.Цифровизацию энергетики, промышленности, здравоохранения, образования и прочих отраслей поручат профильным министерствам. Более того, планируется создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для высокоскоростной передачи данных, а также дата-центров для хранения информации.Стоит отметить, что аналогичная система маршрутизации трафика успешно практикуется в Китае. В рамках программы "Золотой щит" связь между КНР и остальным миром осуществляется только через специальные серверы, а пропускающее трафик оборудование полностью контролируется государством.