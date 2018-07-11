Елисейский дворец официально подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу и надеется пообщаться во время игры с Владимиром Путиным. Предполагается, что главы государств встретятся в фойе решающего матча.

Елисейский дворец официально подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу и надеется пообщаться во время игры с Владимиром Путиным. Предполагается, что главы государств встретятся в фойе решающего матча."У президента Макрона состоялся весьма дружественный телефонный разговор с Владимиром Путиным вчера [во вторник, 10 июля, – прим. ред.] и они переговорят с другом в воскресенье во время финала", — цитирует ТАСС официальное сообщение пресс-службы Елисейского дворца.Как сообщали ранее пресс-служба Кремля, президент России накануне связался по телефону с Макроном и "тепло поздравил президента и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира".Очередная поездка в столицу России станет для президента Макрона третьей в нынешнем году. В конце мая лидер Французской Республики по приглашению Владимира Путина участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. А 10 июля, он присутствовал в северной столице России на полуфинальном матче Франция – Бельгия вместе с бельгийской королевской четой.Команда Франции обеспечила себе место в решающем матче чемпионата мира, победив в Санкт-Петербурге сборную Бельгии (1:0). Решающий матч турнира состоится на московском стадионе "Лужники". Французы в нем сыграют с победителем матча Хорватия — Англия.