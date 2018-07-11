Большинство застрахованных ВСК объектов уже сданы в эксплуатацию либо находятся в высокой степени готовности к сдаче.

Договоры страхования ответственности по проблемным объектам Urban Group, заключенные ВСК, были перестрахованы в Swiss Re и "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу страховой компании."ВСК не ожидает большого количества обращений дольщиков, не получивших жилья в связи с неисполнением обязательств застройщиком, за выплатами. Признание банкротами организаций, имеющих отношение к Urban Group, не окажет влияния на финансовые показатели ВСК", — говорится в пресс-службе страховой компании.По подтвержденной органами надзора за долевым строительством информации, большинство застрахованных ВСК объектов уже сданы в эксплуатацию либо находятся в высокой степени готовности к сдаче.