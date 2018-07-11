Исследователи пришли к выводу, что чрезмерная жара не только негативно влияет на здоровье пожилых людей. Выяснилось, что повышенная температура затрагивает умственные способности всех категорий населения, в том числе детей и молодежи.

Исследователи пришли к выводу, что чрезмерная жара не только негативно влияет на здоровье пожилых людей. Выяснилось, что повышенная температура затрагивает умственные способности всех категорий населения, в том числе детей и молодежи.В ходе эксперимента исследователи предложили предложили 50 студентам из Бостона время от времени проходить серию различных тестов. Чтобы успешно справиться с заданием, испытуемым нужно было проявить внимательность и хорошую скорость реакции.Отмечается, что все участники исследования проживали в общежитиях. Однако у некоторых из них в комнатах были установлены кондиционеры, а у других – нет.Первые полученные данные не впечатлили экспертов, так как в среднем студенты показывали примерно одинаковые результаты вне зависимости от того, жили они в комнатах с кондиционером или в помещении без подобных удобств. Однако ситуация сразу изменилась, как только в Бостон пришла аномальная жара, передает журнал PLoS Medicine.Отмечается, что в этот период испытуемые, помещения которых невозможно было нормально проветрить, начали справляться с задачами все хуже. В среднем результаты ухудшались на 13%, однако этот показатель достигал и 50%.Эксперты отметили, что жаркая погода оказывает существенное влияние даже на людей с безупречным здоровьем. Таким образом, пожилые граждане в подобных условиях с высокой вероятностью показали бы гораздо более худший результат.