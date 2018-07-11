Подрядчик на этой неделе приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта

Подрядчик на этой неделе приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтаНачальник управления благоустройства администрации Иванова Никита Воронов проверил ход работ по ремонту автодороги на проспекте Текстильщиков, сообщает пресс-служба муниципалитета.В настоящее время подрядчик снял верхнее изношенное асфальтобетонное покрытие от улицы Куконковых до «кольца» Шубиных. Там планируется заменить отдельные бортовые камни и восстановить около 22 тысяч квадратных метров покрытия.«Ориентировочная протяженность участка составляет 910 метров. Стоимость работ по этому объекту — 22,5 миллиона рублей», — сообщил Никита Воронов.Подрядчик на этой неделе приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта, ремонт планируется завершить в течение июля. По словам генерального директора компании-подрядчика Александра Шалаева, работы проводятся днем, чтобы шум техники не мешал жителям района. Движение транспорта ограничено в зоне проведения работ. Ширины проезжей части достаточно, чтобы избежать пробок, сообщил Александр Шалаев.