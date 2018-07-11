Звезды Дома-2 Ольга Рапунцель и Дмитрий
Дмитренко переехали с маленькой дочкой Василисой на поляну. Крохе нет покоя от
внимания камер и участников телепроекта.
Звезды "Дома-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий
Дмитренко переехали с маленькой дочкой Василисой на поляну. Крохе нет покоя от
внимания камер и участников телепроекта.
Ольга и Дмитрий перестали скрывать лицо девочки. Теперь в
эфирах "Дома-2" мелькают не только полуголые попы и нетрезвые лица участников,
но и беззащитный младенец. Как говорится, Василиса Дмитриевна буквально с молоком
матери впитает атмосферу телевизионного публичного дома.
На глазах малышки жители телестройки будут, как, впрочем, принято на "Доме-2", драться, орать благим матом и менять половых
партнеров. А благодарная публика будет следить за скандальными выходками звезд
ток-шоу и заодно умиляться миленькой маленькой крохе, которая оказалась заперта
в пансионате непотребства.
И, что удивительно, подобные издевательства над ребенком мало
кого смущают. В социальных сетях посвященных телепроекту крайне мало неравнодушных
людей, которые выступили против эксплуатации девочки на экране.
"Господи ,какая прелесть))))жаль с родителями не
повезло,малышка будет в шоке когда выростит и посмотрит эфиры ((надеюсь хоть
сейчас они поумнеют,и перестанут чудить)) (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну на фига тащить детей на это
шоу🤦",
"Ведь знает все семейство, что за халяву их будут
макать в дерьмище и все равно лезут на дурку, вот и пусть унижают и чем больше,
тем лучше!", "Дак если у вас уже создалась семья и вы построили
свою любовь,за каким *** вы обратно едете на проэкт????? вроде лозунг
"Построй свою любовь" вам то там что делать??? пиариться что-ли???
ребенка хоть пожалейте!", – писали взволнованные судьбой Василисы подписчики.
Однако не
все поклонники "Дома-2" утруждали себя рассуждениями о моральном облике места, в котором будет расти дочь Рапунцель. Больший интерес у зрителей шоу вызвал спор о том, на кого все-таки похожа малышка.