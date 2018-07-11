Звезды Дома-2 Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко переехали с маленькой дочкой Василисой на поляну. Крохе нет покоя от внимания камер и участников телепроекта.

Звезды "Дома-2" Ольга Рапунцель и ДмитрийДмитренко переехали с маленькой дочкой Василисой на поляну. Крохе нет покоя отвнимания камер и участников телепроекта.Ольга и Дмитрий перестали скрывать лицо девочки. Теперь вэфирах "Дома-2" мелькают не только полуголые попы и нетрезвые лица участников,но и беззащитный младенец. Как говорится, Василиса Дмитриевна буквально с молокомматери впитает атмосферу телевизионного публичного дома.На глазах малышки жители телестройки будут, как, впрочем, принято на "Доме-2", драться, орать благим матом и менять половыхпартнеров. А благодарная публика будет следить за скандальными выходками звездток-шоу и заодно умиляться миленькой маленькой крохе, которая оказалась запертав пансионате непотребства.И, что удивительно, подобные издевательства над ребенком малокого смущают. В социальных сетях посвященных телепроекту крайне мало неравнодушныхлюдей, которые выступили против эксплуатации девочки на экране."Господи ,какая прелесть))))жаль с родителями неповезло,малышка будет в шоке когда выростит и посмотрит эфиры ((надеюсь хотьсейчас они поумнеют,и перестанут чудить)) (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну на фига тащить детей на этошоу🤦","Ведь знает все семейство, что за халяву их будутмакать в дерьмище и все равно лезут на дурку, вот и пусть унижают и чем больше,тем лучше!", "Дак если у вас уже создалась семья и вы построилисвою любовь,за каким *** вы обратно едете на проэкт????? вроде лозунг"Построй свою любовь" вам то там что делать??? пиариться что-ли???ребенка хоть пожалейте!", – писали взволнованные судьбой Василисы подписчики.Однако невсе поклонники "Дома-2" утруждали себя рассуждениями о моральном облике места, в котором будет расти дочь Рапунцель. Больший интерес у зрителей шоу вызвал спор о том, на кого все-таки похожа малышка.