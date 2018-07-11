Решение расплатиться с автослесарем натурой стало последним в жизни 39-летней американки. Тело Тамеки Харгрейв обнаружили возле ее собственного автомобиля.

Решение расплатиться с автослесарем "натурой" сталопоследним в жизни 39-летней американки. Тело Тамеки Харгрейв обнаружили возлеее собственного автомобиля.Вернувшегося с работы жителя Ньюарка (в американском штатеНью-Джерси) насторожил сильный запах выхлопов. Спустившись в гараж жилогокомплекса, Кахали Джонсон увидел их семейный автомобиль с работающим двигателеми лежащие рядом два тела. Это были супруга Джонсона, Тамека, и мужчина вспецовке автослесаря.Как заключила прибывшая на место происшествия полиция, 39-летняяТамека и 56-летний механик скончались от отравления моноксидом углерода. Отмечается,что в гараже не была установлена система оповещения об утечке газа.Восстанавливая картину происшествия, стражи порядка пришли кзаключению, что женщина решила расплатиться с автомехаником за его работусексом. Судя по всему, пара чрезмерно увлеклась процессом, забыв о работающем взамкнутом пространстве двигателе. Инцидент оценили, как трагическуюслучайность. Личность погибшего мужчины пока не установили, передает АВС.Ранее Dni.Ru сообщали об отравлении угарным газом на даче в Новосибирской области. В больницу попали мать и трое ее детей. Как сообщили в местном управлении МЧС России, это произошло из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Хозяева дома посчитали, что угли в печи полностью прогорели. Они закрыли заслонку дымохода, и в помещениях стал скапливаться угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета – так что заметить вовремя опасность невозможно.