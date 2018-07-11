Решение расплатиться с автослесарем натурой стало
последним в жизни 39-летней американки. Тело Тамеки Харгрейв обнаружили возле
ее собственного автомобиля.
Решение расплатиться с автослесарем "натурой" стало
последним в жизни 39-летней американки. Тело Тамеки Харгрейв обнаружили возле
ее собственного автомобиля.
Вернувшегося с работы жителя Ньюарка (в американском штате
Нью-Джерси) насторожил сильный запах выхлопов. Спустившись в гараж жилого
комплекса, Кахали Джонсон увидел их семейный автомобиль с работающим двигателем
и лежащие рядом два тела. Это были супруга Джонсона, Тамека, и мужчина в
спецовке автослесаря.
Как заключила прибывшая на место происшествия полиция, 39-летняя
Тамека и 56-летний механик скончались от отравления моноксидом углерода. Отмечается,
что в гараже не была установлена система оповещения об утечке газа.
Восстанавливая картину происшествия, стражи порядка пришли к
заключению, что женщина решила расплатиться с автомехаником за его работу
сексом. Судя по всему, пара чрезмерно увлеклась процессом, забыв о работающем в
замкнутом пространстве двигателе. Инцидент оценили, как трагическую
случайность. Личность погибшего мужчины пока не установили, передает АВС.
Ранее Dni.Ru сообщали об отравлении угарным газом на даче в Новосибирской области. В больницу попали мать и трое ее детей. Как сообщили в местном управлении МЧС России, это произошло из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Хозяева дома посчитали, что угли в печи полностью прогорели. Они закрыли заслонку дымохода, и в помещениях стал скапливаться угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета – так что заметить вовремя опасность невозможно.