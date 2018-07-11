Лето диктует свои правила. Особенно это касается питания. В жару любимым продуктом многих становится мороженое, причем границы его применения постоянно расширяются. Необычным рецептом феттучини с мороженым с Dni.Ru поделился бренд-шеф кафе My Gelato Алексей Кабанов.

Лето диктует свои правила. Особенно это касается питания. В жару любимым продуктом многих становится мороженое, причем границы его применения постоянно расширяются. Необычным рецептом феттучини с мороженымс Dni.Ru поделился бренд-шефкафе My Gelato АлексейКабанов.Вам понадобится (на одну порцию):100граммов пасты феттучини, 30 граммов сливочного масла, 30 граммов сахарногопеска, 50 граммов очищенного банана, 25 граммов мороженого со вкусом горгонзолы,25 граммов сорбета клубника-базилик (или просто клубничного), 2 грамма свежегозеленого базилика, соль по вкусу.Способ приготовленияПасту отварить в течение 7 минут.Пока варится паста, банан очистить и нарезать кружочками. На сковородкудобавить сливочное масло и сахар для карамелизации бананов.Добавить на сковородку к бананампасту и немного воды в которой варилась паста (1-2 столовые ложки). Посолить ивыложить в глубокую тарелку. Сверху выложить по шарику джелато. Украситьлистиками базилика.