Лето диктует свои правила. Особенно это касается питания. В жару любимым продуктом многих становится мороженое, причем границы его применения постоянно расширяются. Необычным рецептом феттучини с мороженым
с Dni.Ru поделился бренд-шеф
кафе My Gelato Алексей
Кабанов.
Лето диктует свои правила. Особенно это касается питания. В жару любимым продуктом многих становится мороженое, причем границы его применения постоянно расширяются. Необычным рецептом феттучини с мороженым
с Dni.Ru поделился бренд-шеф
кафе My Gelato Алексей
Кабанов.
Вам понадобится (на одну порцию):
100
граммов пасты феттучини, 30 граммов сливочного масла, 30 граммов сахарного
песка, 50 граммов очищенного банана, 25 граммов мороженого со вкусом горгонзолы,
25 граммов сорбета клубника-базилик (или просто клубничного), 2 грамма свежего
зеленого базилика, соль по вкусу.
Способ приготовления
Пасту отварить в течение 7 минут.
Пока варится паста, банан очистить и нарезать кружочками. На сковородку
добавить сливочное масло и сахар для карамелизации бананов.
Добавить на сковородку к бананам
пасту и немного воды в которой варилась паста (1-2 столовые ложки). Посолить и
выложить в глубокую тарелку. Сверху выложить по шарику джелато. Украсить
листиками базилика.