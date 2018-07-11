Российская делегация покинула зал заседаний Парламентской
ассамблеи ОБСЕ. Причиной стали грубые нарушения регламента голосования. В
Москве не исключают выхода России из организации.
Российская делегация покинула зал заседаний Парламентской
ассамблеи ОБСЕ. Причиной стали грубые нарушения регламента голосования. В
Москве не исключают выхода России из организации.
Регламент голосования в ПА ОБСЕ был грубо нарушен во время
рассмотрения очередных антироссийских резолюций. Российская делегация ранее
требовала отложить голосование по этим документам. Однако его все же решили
проводить – более того, в отсутствие авторов резолюций, представителей Украины.
"Российская делегация считает, что отсутствие ряда
депутатов – авторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было
надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", – заявил
Петр Толстой. Глава делегации России добавил, что представитель Грузии Георгий Церетели в
издевательской манере говорил о том, что его могут "уведомить почтовым
голубем... об отсутствии депутатов".