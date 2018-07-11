Российская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Причиной стали грубые нарушения регламента голосования. В Москве не исключают выхода России из организации.

Российская делегация покинула зал заседаний Парламентскойассамблеи ОБСЕ. Причиной стали грубые нарушения регламента голосования. ВМоскве не исключают выхода России из организации.Регламент голосования в ПА ОБСЕ был грубо нарушен во времярассмотрения очередных антироссийских резолюций. Российская делегация ранеетребовала отложить голосование по этим документам. Однако его все же решилипроводить – более того, в отсутствие авторов резолюций, представителей Украины."Российская делегация считает, что отсутствие рядадепутатов – авторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не былонадлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", – заявилПетр Толстой. Глава делегации России добавил, что представитель Грузии Георгий Церетели виздевательской манере говорил о том, что его могут "уведомить почтовымголубем... об отсутствии депутатов".