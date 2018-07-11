Аульный казах (по нему видно) приходит в крупную алматинскую фирму устраиваться на работу.
- А кем бы вы хотели у нас работать?
Отвечает:
- Я - доктор компьютерных наук!
Начальник отдела кадров:
- Что ж, такие сотрудники нам нужны. Обсудим условия! Итак, зарплата на первых порах (месяца два) не превысит 300 тысяч долларов, но это только на испытательный срок. Позднее будем вам платить полмиллиона + премиальные. Пойдёт?
- Ой... пойдёт!
- Дальше. Машины у нас пока только "Ниссаны" и "Субару", выбирайте любую. Первый же поступивший Лексус будет Вашим. Устраивает?
-... ага!
- Ну и жильё. Пятикомнатных квартир пока нет, трёхкомнатную в центре займёте на первые 2-3 месяца, нормально?
-... а... вы чё, прикалываетесь?
- Ну извини, ты первым н
еще анекдот!