11.07.2018

2018-07-11 11:15:32

Россиян уличили в скупости при походе в магазин

Жители

России по итогам июня стали тратить в среднем на восемь рублей меньше при

походе в магазин, сообщает телеканал . Теперь средний чек равняется 513

рублям.



Как отмечают

специалисты, такое снижение наблюдается третий месяц подряд. Неизменной ситуация

осталась лишь в Москве.