Наш соотечественник до полусмерти избил украинского туриста в гостинице Ganita holiday village в городе Аланья. В настоящее время 57-летний пострадавший находится в реанимации.

Наш соотечественник до полусмерти избилукраинского туриста в гостинице Ganita holiday village в городе Аланья. Внастоящее время 57-летний пострадавший находится в реанимации.Россиянинпроник на территорию отеля и напал на гостя из Запорожья, жестоко расправившисьс ним. В результате украинец получил тяжелые травмы и впал в кому.Мужчинугоспитализировали, когда тот уже был в бессознательном состоянии, передает "Интерфакс-Украина".Положение находящегося в реанимации туриста осложняет тот факт, что в моментизбиения он был пьян. По словам директора турагентства "Лига-Тур-Сервис" ЕвгенияТитова, и из-за этого случай нельзя признать страховым.Теперь семьепострадавшего придется платить за лечение мужчины из собственного кошелька. Ножена украинца заявила, что у нее нет денег на лечение супруга и его транспортировкуна родину. Кроме того, по словам родственниковжертвы нападения, консульство Украины в Турции не принимает участия в решениивозникших проблем.Отметим, трагические инциденты с туристами на отдыхе за рубежом, ксожалению, не редкость. Ранее в Турции трагическипогиб 19-летний житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал вкурортном городе Сиде, в провинции Анталья. Парня сбросили скрыши. Брат погибшего связывает отсутствие деталей трагедии с тем, что24 июня в Турции проходили президентские выборы.