Наш соотечественник до полусмерти избил
украинского туриста в гостинице Ganita holiday village в городе Аланья. В
настоящее время 57-летний пострадавший находится в реанимации.
Наш соотечественник до полусмерти избил
украинского туриста в гостинице Ganita holiday village в городе Аланья. В
настоящее время 57-летний пострадавший находится в реанимации.
Россиянин
проник на территорию отеля и напал на гостя из Запорожья, жестоко расправившись
с ним. В результате украинец получил тяжелые травмы и впал в кому.
Мужчину
госпитализировали, когда тот уже был в бессознательном состоянии, передает "Интерфакс-Украина".
Положение находящегося в реанимации туриста осложняет тот факт, что в момент
избиения он был пьян. По словам директора турагентства "Лига-Тур-Сервис" Евгения
Титова, и из-за этого случай нельзя признать страховым.
Теперь семье
пострадавшего придется платить за лечение мужчины из собственного кошелька. Но
жена украинца заявила, что у нее нет денег на лечение супруга и его транспортировку
на родину. Кроме того, по словам родственников
жертвы нападения, консульство Украины в Турции не принимает участия в решении
возникших проблем.
Отметим, трагические инциденты с туристами на отдыхе за рубежом, к
сожалению, не редкость. Ранее в Турции трагически
погиб 19-летний житель Ханты-Мансийска. Молодой человек с мамой отдыхал в
курортном городе Сиде, в провинции Анталья. Парня сбросили с
крыши. Брат погибшего связывает отсутствие деталей трагедии с тем, что
24 июня в Турции проходили президентские выборы.