«Ростелеком» определил самые востребованные точки беспроводного доступа, построенные по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) во Владимирской области. Наиболее активными ..

«Ростелеком» определил самые востребованные точки беспроводного доступа, построенные по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) во Владимирской области. Наиболее активными пользователями социального интернета с начала года показали себя жители Меленковского района, которые провели более 5,5 тысяч сессий. «Серебро» у жителей Кольчугинского района, а «бронза» – Юрьев-Польского.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Во Владимирской области «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом по программе УЦН 157 населённых пунктов. Мы продолжаем подключать к сети деревни и сёла: наши специалисты уже проложили все магистральные оптические линии связи, и теперь работа ведётся только по «последним милям». К середине осени мы завершим проект, и социальный интернет будет доступен в 162 малых поселениях региона».Бесплатный общественный доступ в сеть Интернет для жителей населённых пунктов, участвующих в программе УЦН, реализован через точки доступа Wi-Fi, размещённые на железобетонных опорах. Они обеспечивают покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с.Вячеслав Седов, житель села ПриклонМеленковского района:«Конечно же, это огромный плюс, что появился бесплатный и, при этом, быстрыйWi-Fi. У нас в районе и мобильная связь есть не везде, а уж обинтернете мы и не мечтали. Тем более, о таком качественном. Зато сегодня в разы упростилось общение, и появился доступ к разным полезным ресурсам, например, госуслугам».Любой житель, имеющий постоянную регистрацию внаселённом пункте, где предоставляется универсальная услуга связи доступа вИнтернет, может подать заявку в центре продаж «Ростелекома» на подключение к сети попроводной технологии.Прокладка линии от узла доступа до дома, включая стоимость работ и материалов, производится засчёт абонента.