Анна Седокова заключила мировое соглашение с бывшим мужем
Максимом Чернявским. Теперь экс-супруги получили равные права в воспитании
ребенка и Моника сможет встречаться с матерью.
Анна Седокова заключила мировое соглашение с бывшим мужем
Максимом Чернявским. Теперь экс-супруги получили равные права в воспитании
ребенка и Моника сможет встречаться с матерью.
Максим Чернявский затеял судебный процесс неспроста. Он
знал, как поступила Анна с другим своим бывшим мужем, футболистом Валентином
Белькевичем. Седокова вывезла свою дочь от брака со спортсменом, Алину, за
границу – в результате отец так и не увидел ребенка до самой смерти.
"Седокова попросила у Белькевича разрешения на выезд на
три года. Валентин дал такое разрешение. И Анна оборвала с ним всякое общение.
Валентин меня нашел и попросил телефон своей дочери Алины. Он позвонил девочке
пару раз, а после этого Седокова поменяла Алине номер телефона", -
рассказала бабушка Чернявского, Марина Петровна.
Она напомнила, что Белькевич подал в суд в Лос-Анджелесе,
требуя возвращения несовершеннолетней дочери на Украину – но проиграл процесс. А
в августе 2014 года спортсмен умер в возрасте 41 года – у него оторвался тромб.
Зная эту историю, Максим опасался, что может никогда не
увидеть свою дочь Монику – потому и решился подать иск в суд. И это уже не
первый процесс: ранее иск подавала Анна, желая получить дополнительное
содержание от бывшего мужа. По соглашению ей досталась приличная сумма денег,
две машины и алименты. Однако было и условие: Седокова должна жить в
Лос-Анджелесе и время общения с дочерью делить c Максимом пополам.
"В Лос-Анджелесе она не жила, Моника все время была с
папой. Максим полностью содержал дочь и еще платил алименты Анне. А потом
перестал платить (естественно, уведомив об этом суд). Произошло это, когда Анна
заявила, что увозит Монику в Россию насовсем", – рассказала бабушка
Чернявского изданию "СтарХит".
По словам Марины Петровны, когда Монике было полтора месяца,
Седокова улетела из Лос-Анджелеса в Россию, на презентацию очередного фильма. С
тех пор она появлялась в США не чаще, чем раз в 2-3 месяца, и на короткий срок.
Теперь, по решению суда, в течение учебного года Моника будет жить в Америке, а
на каникулы Максим Чернявский разрешит ей оставаться с мамой.