Анна Седокова заключила мировое соглашение с бывшим мужем Максимом Чернявским. Теперь экс-супруги получили равные права в воспитании ребенка и Моника сможет встречаться с матерью.

Анна Седокова заключила мировое соглашение с бывшим мужемМаксимом Чернявским. Теперь экс-супруги получили равные права в воспитанииребенка и Моника сможет встречаться с матерью.Максим Чернявский затеял судебный процесс неспроста. Онзнал, как поступила Анна с другим своим бывшим мужем, футболистом ВалентиномБелькевичем. Седокова вывезла свою дочь от брака со спортсменом, Алину, заграницу – в результате отец так и не увидел ребенка до самой смерти."Седокова попросила у Белькевича разрешения на выезд натри года. Валентин дал такое разрешение. И Анна оборвала с ним всякое общение.Валентин меня нашел и попросил телефон своей дочери Алины. Он позвонил девочкепару раз, а после этого Седокова поменяла Алине номер телефона", -рассказала бабушка Чернявского, Марина Петровна.Она напомнила, что Белькевич подал в суд в Лос-Анджелесе,требуя возвращения несовершеннолетней дочери на Украину – но проиграл процесс. Ав августе 2014 года спортсмен умер в возрасте 41 года – у него оторвался тромб.Зная эту историю, Максим опасался, что может никогда неувидеть свою дочь Монику – потому и решился подать иск в суд. И это уже непервый процесс: ранее иск подавала Анна, желая получить дополнительноесодержание от бывшего мужа. По соглашению ей досталась приличная сумма,две машины и алименты. Однако было и условие: Седокова должна жить вЛос-Анджелесе и время общения с дочерью делить c Максимом пополам."В Лос-Анджелесе она не жила, Моника все время была спапой. Максим полностью содержал дочь и еще платил алименты Анне. А потомперестал платить (естественно, уведомив об этом суд). Произошло это, когда Анназаявила, что увозит Монику в Россию насовсем", – рассказала бабушкаЧернявского изданию StarHit.По словам Марины Петровны, когда Монике было полтора месяца,Седокова улетела из Лос-Анджелеса в Россию, на презентацию очередного фильма. Стех пор она появлялась в США не чаще, чем раз в два-три месяца, и на короткий срок.Теперь, по решению суда, в течение учебного года Моника будет жить в Америке, ана каникулы Максим Чернявский разрешит ей оставаться с мамой.