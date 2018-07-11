Британские ученые предложили классифицировать сексуальную зависимость как психологическое заболевание. Кроме того, медики разработали методы ее профилактики.

Британские ученые предложили классифицировать сексуальную зависимость как психологическое заболевание. Кроме того, медики разработали методы ее профилактики.Медики внесли так называемое "расстройство сексуального поведения" в перечень зависимостей. Список симптомов, по которым можно диагностировать недуг, настрожавает.Среди них "повторная попытка сексуальной активности, несмотря на неблагоприятные последствия", а также "малое удовлетворение от предыдущего полового контакта". Ученые убеждены, что есть все основания приравнять сексуальную зависимость к таким видам недуга, как алкоголизм или пристрастие к психотропным веществам, передает Science Alert.Медики уже взялись за разработку курса лечения сексоголиков, взяв за основу специальную программу для реабилитации наркоманов. Подобный проект включает в себя 12-ступенчатую систему восстановления, в которой задействованы как медикаменты, так и консультации у врача-психиатра.При этом сексологи подчеркнули, что помимо секса привыкание может вызвать и просмотр порно. Однако такая зависимость не сопровождается какой-либо ломкой и не приводит к серьезным последствиям.Ранее сообщалось, что большинство опрошенных американцев мечтают о групповом сексе. Более того, мужчины и женщины предпочитают контролировать партнера в постели и рады разнообразию.