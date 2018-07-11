Сергей Шнуров изменил свои взгляды на мир. Известный ранее пропагандой не совсем здорового образа жизни лидер группы Ленинград неожиданно решил, что бухло – это зло.

Сергей Шнуров изменил свои взгляды на мир. Известный ранеепропагандой не совсем здорового образа жизни лидер группы "Ленинград"неожиданно решил, что "бухло – это зло".Пост музыканта в соцсети возник под влиянием бурного обсужденияроссиянами пенсионной реформы. Шнуров пояснил подписчикам, что молодежьопасается не дожить до пенсии, так как злоупотребляет алкоголем и наркотиками."В ленте периодически мелькают чьи-то опасения не дожитьдо пенсии. Особенно от молодежи, которой, как известно, лишь бы побомбить. Таквот, есть ощущение, что миллионы действительно до нее не доживут – но непотому, что ***** (слишком много) работают, а потому, что погибнут от наркоты ибухла", – написал Шнуров в Twitter.По мнению Сергея, молодым следует полагаться на себя, а нена "доброго дядю из Госдумы". А вместо того, чтобы "орать проповышение пенсионного возраста", следует озаботиться своим здоровьем,заявил музыкант.Своих подписчиков Сергей Шнуров удивил разительной переменойв настроении. Музыкант известен своими композициями "В Питере – пить"и "Алкоголик". Помнят фанаты и знаменитые строки из песни Шнурова"Мне бы в небо": "Я лично бухаю, а кто-то колется".Кроме того, в прошлом месяце Шнуров произвел на светстихотворение, посвященное пенсионному возрасту: поэт утверждал, что его "недостичь, как горизонта". Тогда было объявлено о повышении возраста выходана заслуженный отдых – до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, напоминает Lenta.ru.Надо сказать, что мнение Шнурова совпало с мнениемтелеведущего Дмитрия Киселева. Высказываясь на тему повышения пенсионноговозраста в своей программе "Вести недели", он заявил: российскиемужчины сами виноваты, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.По словам Киселева, представители сильного пола курят, пьюти употребляют наркотики. Еще они дерутсядо смерти, попадают в ДТП, пренебрегают техникой безопасности и совершаютсамоубийства. Так что ничего удивительного в том, что большинство не дотягиваетдо пенсии, нет, уверен Киселев.