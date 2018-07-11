Сергей Шнуров изменил свои взгляды на мир. Известный ранее
пропагандой не совсем здорового образа жизни лидер группы Ленинград
неожиданно решил, что бухло – это зло.
Сергей Шнуров изменил свои взгляды на мир. Известный ранее
пропагандой не совсем здорового образа жизни лидер группы "Ленинград"
неожиданно решил, что "бухло – это зло".
Пост музыканта в соцсети возник под влиянием бурного обсуждения
россиянами пенсионной реформы. Шнуров пояснил подписчикам, что молодежь
опасается не дожить до пенсии, так как злоупотребляет алкоголем и наркотиками.
"В ленте периодически мелькают чьи-то опасения не дожить
до пенсии. Особенно от молодежи, которой, как известно, лишь бы побомбить. Так
вот, есть ощущение, что миллионы действительно до нее не доживут – но не
потому, что ***** (слишком много) работают, а потому, что погибнут от наркоты и
бухла", – написал Шнуров в Twitter.
По мнению Сергея, молодым следует полагаться на себя, а не
на "доброго дядю из Госдумы". А вместо того, чтобы "орать про
повышение пенсионного возраста", следует озаботиться своим здоровьем,
заявил музыкант.
Своих подписчиков Сергей Шнуров удивил разительной переменой
в настроении. Музыкант известен своими композициями "В Питере – пить"
и "Алкоголик". Помнят фанаты и знаменитые строки из песни Шнурова
"Мне бы в небо": "Я лично бухаю, а кто-то колется".
Кроме того, в прошлом месяце Шнуров произвел на свет
стихотворение, посвященное пенсионному возрасту: поэт утверждал, что его "не
достичь, как горизонта". Тогда было объявлено о повышении возраста выхода
на заслуженный отдых – до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, напоминает Lenta.ru.
Надо сказать, что мнение Шнурова совпало с мнением
телеведущего Дмитрия Киселева. Высказываясь на тему повышения пенсионного
возраста в своей программе "Вести недели", он заявил: российские
мужчины сами виноваты, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.
По словам Киселева, представители сильного пола курят, пьют
и употребляют наркотики. Еще они дерутся
до смерти, попадают в ДТП, пренебрегают техникой безопасности и совершают
самоубийства. Так что ничего удивительного в том, что большинство не дотягивает
до пенсии, нет, уверен Киселев.