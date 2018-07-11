Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановку в Крыму, устроив там гибридную войну. Однако Россия не позволила им применить на полуострове технологии, отработанные в Ираке и Югославии.

Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановкув Крыму, устроив там "гибридную войну". Однако Россия не позволила имприменить на полуострове технологии, отработанные в Ираке и Югославии.Страны Запада обвиняют Россию в том, что сами пыталисьсделать на Крымском полуострове. "Гибридная война", которую США иВеликобритания намеревались устроить в регионе, не удалась, и тогда они решилисвалить все на Москву, заявил Сергей Шойгу."Мы просто не дали заокеанским коллегам возможностиреализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум,в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителейтех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины ивоссоединении с Россией", – пояснил Шойгу в интервью итальянскому изданию IlGiornale.По словам главы оборонного ведомства, технологию этуВашингтон и Лондон "обкатывали" неоднократно – в Ираке в 1991 году, вбывшей Югославии, в Ливии, а теперь и в Сирии.Как сказал Шойгу, дляуспешной реализации этого метода необходимы глобальные СМИ, превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях,сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой, а такжеопыт использования сил специального назначения в других странах.Все признаки "гибридной войны" былихорошо видны и на Украине накануне вооруженного мятежа в феврале 2014 года. Пассивноеучастие в этих действиях принимали и европейские страны, отметил министр.Министр обороны России хочет подарить своим американскимколлегам глобус. Их познания в области географии вызывают у Сергея Шойгуудивление. Трудно понять, почему так называемые "противники Америки",а также "жизненные интересы" США находятся на Ближнем и ДальнемВостоке. Вдобавок, американские военные базы жмутся к границам России.Возможно, в Вашингтоне хотят, чтобы Россия обороняла его союзников в Европе,предположил глава Минобороны.