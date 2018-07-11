Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановку
в Крыму, устроив там гибридную войну. Однако Россия не позволила им
применить на полуострове технологии, отработанные в Ираке и Югославии.
Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановку
в Крыму, устроив там "гибридную войну". Однако Россия не позволила им
применить на полуострове технологии, отработанные в Ираке и Югославии.
Страны Запада обвиняют Россию в том, что сами пытались
сделать на Крымском полуострове. "Гибридная война", которую США и
Великобритания намеревались устроить в регионе, не удалась, и тогда они решили
свалить все на Москву, заявил Сергей Шойгу.
"Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности
реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум,
в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей
тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и
воссоединении с Россией", – пояснил Шойгу в интервью итальянскому изданию Il
Giornale.
По словам главы оборонного ведомства, технологию эту
Вашингтон и Лондон "обкатывали" неоднократно – в Ираке в 1991 году, в
бывшей Югославии, в Ливии, а теперь и в Сирии.
Как сказал Шойгу, для
успешной реализации этого метода необходимы глобальные СМИ, превосходство в информационных и телекоммуникационных технологиях,
сосредоточение у себя рычагов управления мировой финансовой системой, а также
опыт использования сил специального назначения в других странах.
Все признаки "гибридной войны" были
хорошо видны и на Украине накануне вооруженного мятежа в феврале 2014 года. Пассивное
участие в этих действиях принимали и европейские страны, отметил министр.
Министр обороны России хочет подарить своим американским
коллегам глобус. Их познания в области географии вызывают у Сергея Шойгу
удивление. Трудно понять, почему так называемые "противники Америки",
а также "жизненные интересы" США находятся на Ближнем и Дальнем
Востоке. Вдобавок, американские военные базы жмутся к границам России.
Возможно, в Вашингтоне хотят, чтобы Россия обороняла его союзников в Европе,
предположил глава Минобороны.