Юные футболисты, спасённые из затопленной пещеры в Таиланде, скоро станут обладателями целой коллекции футбольных реликвий. Сборные Японии и Англии подарят ребятам свои майки с полей чемпионата мира. Таиланд встретил успешное завершение операции настоящим ликованием. А вот на другом континенте нашелся всё-таки один недовольный.

Юные футболисты, спасённые из затопленной пещеры в Таиланде, скоро станут обладателями целой коллекции футбольных реликвий. Сборные Японии и Англии подарят ребятам свои майки с полей чемпионата мира. Таиланд встретил успешное завершение операции настоящим ликованием. А вот на другом континенте нашелся всё-таки один недовольный.Сегодня власти Таиланда распространили видеокадры с самым драматичным моментом операции, когда одного из пленников пещеры выносят из затопленного участка и перекладывают на носилки. Появились кадры и с первой съемкой после спасения: без тёмных очков, но все ещё в защитных масках дети через стекло больничной палаты радостно машут родным через стекло больничной палаты.По случаю спасения подростков в их деревенской школе сегодня праздник. Одноклассники готовятся встретить товарищей, как героев. Говорят, что даже не сомневались в благополучном завершении их заточения в пещере Тхам Луанг.Вместе со школой сегодня празднует весь Таиланд. На улицах Бангкока раздают газеты с фотографиями спасенных детей.Попасть к детям невозможно, они содержатся в новом корпусе региональной поликлиники. Полицейский вежливо объясняет, что пропустить нашу съемочную группу не может. Подростки содержатся в карантине, проходят курс реабилитации и медицинских обследований. Им нельзя покидать палату, общение с родственниками медики тоже пока не разрешают.По словам врачей, дети в отличном расположении духа, но длительное пребывание в пещере для их здоровья бесследно не прошло. "У большинства мальчиков — явные признаки инфекции, сейчас они получают антибиотики", — говорит врач.В том, что уникальная операция по спасению детей была проведена на высочайшем профессиональном уровне, сомнений нет ни у кого, кроме, пожалуй, одного человека.Илон Маск остался недоволен тем, что его мини-субмарину, которую он специально разработал для спасения подростков (и назвал в честь их команды "Дикий вепрь"), власти Таиланда даже не попытались использовать."Капсула — это очень интересно, но мы не уверены, что она представляет практическую ценность для нашей операции", — говорит премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.Наибольшие опасения врачей вызывает состояние 13-го спасенного пленника – самого тренера, единственного взрослого, который был с ребятами в пещере. В Таиланде одни считают его героем за то, что он отказывал себе в пище и делал все, чтобы дети выжили, другие обвиняют его в безответственности и даже призывают наказать. Хотя первых большинство.До того, как стать учителем, молодой человек служил монахом в храме. Во время заточения в пещере он не только отдавал детям еду, но и учил их медитации, что помогало продержаться в самые тяжелые 10 дней, когда они выживали в глухом подземелье, даже не зная, будет ли их кто-то искать.Спустя сутки после завершения спасательной операции вход в пещеру Тхам Луанг оцеплен полицией. Власти Таиланда собираются сделать из пещеры туристический объект, но прежде необходимо принять все меры для того, чтобы ситуация, в которую попали подростки из местной футбольной команды, больше никогда не повторилась.