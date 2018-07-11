Екатерина Стриженова
опубликовала в соцсетях новое фото. Телеведущая похвасталась прекрасными
содовыми цветами.
Екатерина Стриженова
опубликовала в соцсетях новое фото. Телеведущая похвасталась прекрасными
содовыми цветами.
В своем Instagram 50-летняя
Екатерина выложила снимок, на котором позирует в окружении роз. Стриженова лукаво
выглядывает из-за листвы и мило улыбается.
Поклонники наперебой
отмечали, как свежо и прекрасно выглядит звезда. В комментариях они пели ей
хвалебные оды. "Какая Вы замечательная👍🏻Любуюсь Вами (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Катя, какая вы красотка🌹🌹🌹🌹🌹_Просто прелесть.🌹🌹🌹🌹🌹", "Вы просто красавица, обожаю Вас", "Катюша, вы
не только теща мечты, вы еще и бабуля всем на зависть!😍😍😍😘👍", – захваливали Стриженову почитатели.
Злопыхатели поспешили разбавить
комплименты на странице звезды язвительными отзывами. Завистники отмечали,
мол, где ж она красавица: глубокие морщины на лбу, вокруг век и синяки под
глазами, кто-то даже написал: "Старушка
ты наша.....😱". Правду говорят: влюбленные глаза не
видят изъянов, поэтому поклонники Стриженовой не обратили внимания на колкие
замечания недругов и продолжили хвалить знаменитость.
Напомним, что в апреле
2018 года Екатерина стала бабушкой. Старшая дочь Екатерины и Александра
Стриженовых Анастасия подарила родителям внука. Она родила мальчика. Настя решила
не мудрить с именем и назвала малыша в честь мужа Петей. "Мама и Папа
спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину,
но мне хочется кричать сегодня о любови", – написала после родов
Стриженова в соцсети.