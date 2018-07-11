Екатерина Стриженова опубликовала в соцсетях новое фото. Телеведущая похвасталась прекрасными содовыми цветами.

Екатерина Стриженоваопубликовала в соцсетях новое фото. Телеведущая похвасталась прекраснымисодовыми цветами.В своем Instagram 50-летняяЕкатерина выложила снимок, на котором позирует в окружении роз. Стриженова лукавовыглядывает из-за листвы и мило улыбается.Поклонники наперебойотмечали, как свежо и прекрасно выглядит звезда. В комментариях они пели ейхвалебные оды. "Какая Вы замечательная👍🏻Любуюсь Вами (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Катя, какая вы красотка🌹🌹🌹🌹🌹_Просто прелесть.🌹🌹🌹🌹🌹", "Вы просто красавица, обожаю Вас", "Катюша, выне только теща мечты, вы еще и бабуля всем на зависть!😍😍😍😘👍", – захваливали Стриженову почитатели.Злопыхатели поспешили разбавитькомплименты на странице звезды язвительными отзывами. Завистники отмечали,мол, где ж она красавица: глубокие морщины на лбу, вокруг век и синяки подглазами, кто-то даже написал: "Старушкаты наша.....😱". Правду говорят: влюбленные глаза невидят изъянов, поэтому поклонники Стриженовой не обратили внимания на колкиезамечания недругов и продолжили хвалить знаменитость.Напомним, что в апреле2018 года Екатерина стала бабушкой. Старшая дочь Екатерины и АлександраСтриженовых Анастасия подарила родителям внука. Она родила мальчика. Настя решилане мудрить с именем и назвала малыша в честь мужа Петей. "Мама и Папаспасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину,но мне хочется кричать сегодня о любови", – написала после родовСтриженова в соцсети.