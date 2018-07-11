Родственница легендарного актера Олега Стриженова Александра снова набросилась на Фрейю Зильбер, 20-летнюю уроженку Барнаула, которая родила наследника сыну актрисы Марии Шукшиной. Возмущенная Стриженова высказала убеждение, что девушка постоянно под кайфом и не умеет обращаться с малышом.

Родственница легендарного актера Олега Стриженова Александра снова набросилась на Фрейю Зильбер, 20-летнюю уроженку Барнаула, которая родила наследника сыну актрисы Марии Шукшиной. Возмущенная Стриженова высказала убеждение, что девушка "постоянно под кайфом" и не умеет обращаться с малышом.Александра Стриженова приняла участие в очередном выпуске передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", в котором снова обсуждалась скандальная тема о внуке Марии Шукшиной. После проведенного ДНК-теста выяснилось, что малыш Марк действительно является сыном наследника актрисы Макара Касаткина.На шоу отметилась и известная радиоведущая Алла Довлатова, фото с которой Стриженова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По словам Александры, Алла стала свидетельницей неприятной сцены с участием Фрейи Зильбер. "Алла Довлатова не при чем– она была гостьей в студии, которая слышала как эта горе мамаша орала на своего ребенка и говорила заткнись (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Стриженова.Далее женщина попросила подписчиков не спрашивать у нее про Зильбер. "Да, есть куча информации, да она не обнародуется мной до определенного времени, но могу сказать точно что я вызываю Ее на экспертизу. А все то, что я знаю про нее – это пока останется при мне", – заинтриговала Александра.Тем не менее, кое-что Стриженова все же сообщила о Зильбер. "Мать наркоманка сидящая до нынешнего момента на наркотиках – не может воспитывать ребенка. Она постоянно под кайфом – даже на передачах. Вглядитесь, всмотритесь – мой вызов – экспертиза и детектор лжи. Готова?" – обратилась к Фрейе Александра. Пока неизвестно, что ей ответила Зильбер.