Хорватская сборная объявила стартовый состав на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу против команды Англии. Встреча пройдет на московском стадионе Лужники. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале Россия 1 и сайте Вести.Ru. Начало – в 20:50 мск.

Хорватская сборная объявила стартовый состав на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу против команды Англии. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники". Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале "Россия 1" и сайте "33Live.RuRu". Начало – в 20:50 мск.Отметим, что с первых минут на поле появится основной вратарь хорватов Даниел Субашич, который получил травму в четвертьфинальном матче против российской команды. Кроме того, в стартовый состав включен защитник Домагой Вида, который отметился выкриками "Слава Украине" после встречи с Россией.Полностю стартовый состав хорватской сборной выглядит следующим образом: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Иван Перишич, Марсело Брозович, Марио Манджукич, Анте Ребич.