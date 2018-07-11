О Григории Лепсе и прочих подробностях личной жизни рассказала его дочь Инга. 33-летняя наследница высказалась о том, как отец поставил ей низкую оценку на шоу Голос, и объяснила, почему он пытается ее оградить.

О Григории Лепсе и прочих подробностях личной жизни рассказала его дочь Инга. 33-летняя наследница высказалась о том, как отец поставил ей низкую оценку на шоу "Голос", и объяснила, почему он пытается ее оградить.Дочь Инга родилась в первом браке Григория Лепса. Однако буквально через год после ее появления на свет родители развелись. Девочка жила в Сочи с мамой и бабушкой, училась в обычной школе. Затем отец отправил дочь учиться в Великобританию. Потом Инга получила образование в Америке.Сейчас она живет в России, работает в театре и устраивает выставки в Москве.Недавно Инга привлекла к себе внимание всей страны, когда выступила в рамках слепых прослушиваний в одном из сезонов песенного шоу "Голос". Девушка выступила с композицией Not about angels. Интересно, что тогда в кресле наставника сидел ее отец Григорий Лепс. Повернувшись и увидев на сцене дочь, певец, тем не менее, был достаточно суров. "Честно? Плохо. Местами очень плохо. Тебе надо еще годик позаниматься", – сказал он.Тогда дочь довольно спокойно отреагировала на критику родителя. О том эпизоде она так выразилась: "Он по-своему хвалит. Он если не сказал "плохо", значит, это похвала. Он понимает, что это не "начинания". Со стороны, конечно, это выглядело как моя инициатива внезапно построить вокальную карьеру. Но папа знает, что это не так, и поэтому он пытается меня оградить", – объяснила Инга.До сих пор зрители телешоу теряются в догадках, узнал ли ее Григорий Лепс в момент исполнения песни. "Бог его знает. Он один день говорит, что узнал. Потом, что не узнал. Он у нас тот еще актер", – цитирует дочь Григория Лепса .