На полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп проводит отличную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. У нас очень хорошие отношения с канцлером, пояснил Трамп, и замечательные отношения между двумя странами.

На полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп проводит отличную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. У нас очень хорошие отношения с канцлером, пояснил Трамп, и замечательные отношения между двумя странами.Президент Соединенных Штатов ранее резко раскритиковал страны НАТО, которые одобрили строительство газопровода "Северный поток-2", напоминает ТАСС. Во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Трамп особенно досталось Берлину. Глава Белого дома заявил, что Германия отдает миллиарды России, а тратиться на оборону и защищать ее почему-то должны США.По мнению Трампа, такое положение неприемлемо, поскольку Москва может своим газом контролировать Берлин."Хорошо, что Германия может проводить самостоятельную политику", — отметила, прибыв в Брюссель на саммит НАТО, Ангела Меркель.Проект "Северный поток-2" – это магистральный газопровод по дну Балтийского моря из России в Германию протяженностью более 1200 километров. Пропускная способность двух ниток газопровода планируется на уровне 55 миллиардов кубометров газа в год. Срок окупаемости газопровода – от 8 до 30 лет.